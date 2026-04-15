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Nike Everyday Plus 轻便型速干分趾式运动短袜（1 双） - 浅骨色/黑

Nike Everyday Plus

轻便型速干分趾式运动短袜（1 双）

¥99
浅骨色/黑
多色/黑
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Nike Everyday Plus 轻便型速干分趾式运动短袜（1 双）搭配拖鞋，打造专属风范。该款运动短袜舒适百搭，无论是低强度训练还是日常步行，皆可轻松驾驭；采用轻盈面料，结合舒适脚踝支撑设计，打造日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 浅骨色/黑
  • 款式： DV9475-072

Nike Everyday Plus

¥99

Nike Everyday Plus 轻便型速干分趾式运动短袜（1 双）搭配拖鞋，打造专属风范。该款运动短袜舒适百搭，无论是低强度训练还是日常步行，皆可轻松驾驭；采用轻盈面料，结合舒适脚踝支撑设计，打造日常穿搭的理想之选。

其他细节

  • 足弓融入罗纹面料，打造出色支撑效果
  • 足背采用疏松针织设计，帮助双足保持干爽舒适
  • 左右足区分设计，营造舒适贴合感受

产品细节

  • 脚面主体：聚酯纤维/锦纶/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/黑
  • 款式： DV9475-072

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