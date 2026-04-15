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Nike Everyday Plus
轻便型速干分趾式运动短袜（1 双）
¥99
Nike Everyday Plus 轻便型速干分趾式运动短袜（1 双）搭配拖鞋，打造专属风范。该款运动短袜舒适百搭，无论是低强度训练还是日常步行，皆可轻松驾驭；采用轻盈面料，结合舒适脚踝支撑设计，打造日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： DV9475-072
Nike Everyday Plus
¥99
Nike Everyday Plus 轻便型速干分趾式运动短袜（1 双）搭配拖鞋，打造专属风范。该款运动短袜舒适百搭，无论是低强度训练还是日常步行，皆可轻松驾驭；采用轻盈面料，结合舒适脚踝支撑设计，打造日常穿搭的理想之选。
其他细节
- 足弓融入罗纹面料，打造出色支撑效果
- 足背采用疏松针织设计，帮助双足保持干爽舒适
- 左右足区分设计，营造舒适贴合感受
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： DV9475-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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