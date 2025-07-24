Nike Everyday Plus Lightweight
女子速干训练船袜（3 双）
¥109
Nike Everyday Plus Lightweight 女子速干训练船袜（3 双）采用透气疏松针织设计，结合导湿速干技术，从热身到放松均可令双足保持舒适干爽。罗纹足弓板带包覆中足，缔造出众支撑体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CV2964-904
Nike Everyday Plus Lightweight
¥109
速干舒适，出众支撑
Nike Everyday Plus Lightweight 女子速干训练船袜（3 双）采用透气疏松针织设计，结合导湿速干技术，从热身到放松均可令双足保持舒适干爽。罗纹足弓板带包覆中足，缔造出众支撑体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 舒适足弓板带设计，缔造出众支撑体验
- 疏松针织设计，让双足畅享透气感受
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： CV2964-904
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。