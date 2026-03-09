 
Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒运动袜（1 双） - 黑/白色

Nike Everyday Plus Lightweight

速干中筒运动袜（1 双）

16% 折让
黑/白色
多色/黑

Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒运动袜（1 双）采用分趾式设计，兼顾时尚风范和实用功能，令双足保持舒适，塑就挚爱搭配佳选。足面采用疏松针织设计，带来透气体验，令双足畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1158-010

Nike Everyday Plus Lightweight

16% 折让

Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒运动袜（1 双）采用分趾式设计，兼顾时尚风范和实用功能，令双足保持舒适，塑就挚爱搭配佳选。足面采用疏松针织设计，带来透气体验，令双足畅享舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果

产品细节

  • 脚面主体：聚酯纤维/锦纶/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1158-010

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