Nike Everyday Plus Lightweight
速干中筒运动袜（1 双）
16% 折让
Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒运动袜（1 双）采用分趾式设计，兼顾时尚风范和实用功能，令双足保持舒适，塑就挚爱搭配佳选。足面采用疏松针织设计，带来透气体验，令双足畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1158-010
Nike Everyday Plus Lightweight
16% 折让
Nike Everyday Plus Lightweight 速干中筒运动袜（1 双）采用分趾式设计，兼顾时尚风范和实用功能，令双足保持舒适，塑就挚爱搭配佳选。足面采用疏松针织设计，带来透气体验，令双足畅享舒适感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1158-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。