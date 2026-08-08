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Nike Experience Run 11
女子公路跑步鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
舒适惬意，一路畅跑。Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋采用轻盈利落设计，兼具出众外观和非凡脚感。鞋款提供舒适的支撑效果，助你自然畅动，打造经久耐穿的非凡体验。
- 显示颜色： 山峰白/神秘焰火色/白色/大学红
- 款式： DD9283-101
Nike Experience Run 11
¥499
自然柔韧
舒适惬意，一路畅跑。Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋采用轻盈利落设计，兼具出众外观和非凡脚感。鞋款提供舒适的支撑效果，助你自然畅动，打造经久耐穿的非凡体验。
自然步伐
外底弯曲凹槽从后跟延伸至鞋头，可随双足自如畅动。中底采用精简泡绵，缔造非凡灵活度，打造轻盈脚感。
匠心设计，舒适贴合
网眼布设计，打造利落外观，跑步休闲两相宜。鞋款柔软凉爽，舒适贴合。
其他细节
- 后跟搭载轻盈缓震配置，缔造柔软脚感
- 外底融入“禅”意设计，与平和心境相契合
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/神秘焰火色/白色/大学红
- 款式： DD9283-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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