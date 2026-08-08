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Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋 - 山峰白/神秘焰火色/白色/大学红

Nike Experience Run 11

女子公路跑步鞋

¥499
山峰白/神秘焰火色/白色/大学红
蔚蓝/黑/尘光子色/缬草蓝

售罄：

此配色当前无货

舒适惬意，一路畅跑。Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋采用轻盈利落设计，兼具出众外观和非凡脚感。鞋款提供舒适的支撑效果，助你自然畅动，打造经久耐穿的非凡体验。


  • 显示颜色： 山峰白/神秘焰火色/白色/大学红
  • 款式： DD9283-101

Nike Experience Run 11

¥499

自然柔韧

舒适惬意，一路畅跑。Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋采用轻盈利落设计，兼具出众外观和非凡脚感。鞋款提供舒适的支撑效果，助你自然畅动，打造经久耐穿的非凡体验。

自然步伐

外底弯曲凹槽从后跟延伸至鞋头，可随双足自如畅动。中底采用精简泡绵，缔造非凡灵活度，打造轻盈脚感。

匠心设计，舒适贴合

网眼布设计，打造利落外观，跑步休闲两相宜。鞋款柔软凉爽，舒适贴合。

其他细节

  • 后跟搭载轻盈缓震配置，缔造柔软脚感
  • 外底融入“禅”意设计，与平和心境相契合

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/神秘焰火色/白色/大学红
  • 款式： DD9283-101

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