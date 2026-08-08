舒适惬意，一路畅跑。Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋采用轻盈利落设计，兼具出众外观和非凡脚感。鞋款提供舒适的支撑效果，助你自然畅动，打造经久耐穿的非凡体验。

外底弯曲凹槽从后跟延伸至鞋头，可随双足自如畅动。中底采用精简泡绵，缔造非凡灵活度，打造轻盈脚感。

舒适惬意，一路畅跑。Nike Experience Run 11 女子公路跑步鞋采用轻盈利落设计，兼具出众外观和非凡脚感。鞋款提供舒适的支撑效果，助你自然畅动，打造经久耐穿的非凡体验。

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