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Nike Exploration 系列男子篮球T恤 - 白色

Nike Exploration 系列

男子篮球T恤

23% 折让
白色
黑

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穿上 Nike Exploration 系列男子篮球T恤，以美国西南部风格诠释篮球比赛精彩魅力。该款T恤以挺括棉料制成，图案灵感源自美国亚利桑那州菲尼克斯的缤纷色彩和自然风貌。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CD1309-100

Nike Exploration 系列

23% 折让

篮球风范邂逅西南部风格

穿上 Nike Exploration 系列男子篮球T恤，以美国西南部风格诠释篮球比赛精彩魅力。该款T恤以挺括棉料制成，图案灵感源自美国亚利桑那州菲尼克斯的缤纷色彩和自然风貌。

挺括棉料，宽松版型

精制棉料柔软挺括，结合垂坠式肩部接缝和宽松版型，缔造宽大舒适感受。

沙漠探险

本季的 Exploration 系列巧搭一系列图案，其设计灵感源自美国西南部地区的活力色彩、野生动物和自然风貌。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 梭织 Exploration 标签
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CD1309-100

Exploration 系列

Exploration 系列采用真正适合篮球运动的版型，匠心融合从不同城市、文化和时代中汲取灵感的配色和图案。多个地点和时间为篮球比赛赋予的独特魅力，都在 Nike 篮球丰富多彩的服装、帽饰和装备中得到了充分展现。

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