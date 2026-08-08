Nike Exploration 系列

¥199 ¥259 23% 折让

篮球风范邂逅西南部风格

穿上 Nike Exploration 系列男子篮球T恤，以美国西南部风格诠释篮球比赛精彩魅力。该款T恤以挺括棉料制成，图案灵感源自美国亚利桑那州菲尼克斯的缤纷色彩和自然风貌。

挺括棉料，宽松版型 精制棉料柔软挺括，结合垂坠式肩部接缝和宽松版型，缔造宽大舒适感受。 沙漠探险 本季的 Exploration 系列巧搭一系列图案，其设计灵感源自美国西南部地区的活力色彩、野生动物和自然风貌。

产品细节 宽松版型，休闲舒适

罗纹领口

印花图案

梭织 Exploration 标签

100% 棉

可机洗

显示颜色： 白色

款式： CD1309-100