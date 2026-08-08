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Nike Exploration 系列
男子篮球T恤
23% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Exploration 系列男子篮球T恤，以美国西南部风格诠释篮球比赛精彩魅力。该款T恤以挺括棉料制成，图案灵感源自美国亚利桑那州菲尼克斯的缤纷色彩和自然风貌。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD1309-100
Nike Exploration 系列
23% 折让
篮球风范邂逅西南部风格
穿上 Nike Exploration 系列男子篮球T恤，以美国西南部风格诠释篮球比赛精彩魅力。该款T恤以挺括棉料制成，图案灵感源自美国亚利桑那州菲尼克斯的缤纷色彩和自然风貌。
挺括棉料，宽松版型
精制棉料柔软挺括，结合垂坠式肩部接缝和宽松版型，缔造宽大舒适感受。
沙漠探险
本季的 Exploration 系列巧搭一系列图案，其设计灵感源自美国西南部地区的活力色彩、野生动物和自然风貌。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 罗纹领口
- 印花图案
- 梭织 Exploration 标签
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD1309-100
Exploration 系列
Exploration 系列采用真正适合篮球运动的版型，匠心融合从不同城市、文化和时代中汲取灵感的配色和图案。多个地点和时间为篮球比赛赋予的独特魅力，都在 Nike 篮球丰富多彩的服装、帽饰和装备中得到了充分展现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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