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Nike Exploration 系列男子篮球T恤 - 白色

Nike Exploration 系列

男子篮球T恤

30% 折让
白色
高贵紫
黑

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Nike Exploration 系列男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织面料，塑就自在休闲的穿着体验。趣味图案巧搭从节日中汲取灵感的配色和图案。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CD1307-100

Nike Exploration 系列

30% 折让

篮球风范邂逅美国西南部风貌

Nike Exploration 系列男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织面料，塑就自在休闲的穿着体验。趣味图案巧搭从节日中汲取灵感的配色和图案。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CD1307-100

Exploration 系列

Exploration 系列采用纯粹篮球版型，匠心融合灵感源自不同城市、文化和时代的配色和图案。篮球比赛的独特魅力都在Nike 篮球精彩纷呈的服装、帽饰和装备中得以充分展现。

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