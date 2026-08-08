Nike Exploration 系列男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织面料，塑就自在休闲的穿着体验。趣味图案巧搭从节日中汲取灵感的配色和图案。

Exploration 系列采用纯粹篮球版型，匠心融合灵感源自不同城市、文化和时代的配色和图案。篮球比赛的独特魅力都在Nike 篮球精彩纷呈的服装、帽饰和装备中得以充分展现。

Nike Exploration 系列男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织面料，塑就自在休闲的穿着体验。趣味图案巧搭从节日中汲取灵感的配色和图案。

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