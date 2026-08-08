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Nike Exploration 系列
男子篮球T恤
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Exploration 系列男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织面料，塑就自在休闲的穿着体验。趣味图案巧搭从节日中汲取灵感的配色和图案。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD1307-100
Nike Exploration 系列
30% 折让
篮球风范邂逅美国西南部风貌
Nike Exploration 系列男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织面料，塑就自在休闲的穿着体验。趣味图案巧搭从节日中汲取灵感的配色和图案。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD1307-100
Exploration 系列
Exploration 系列采用纯粹篮球版型，匠心融合灵感源自不同城市、文化和时代的配色和图案。篮球比赛的独特魅力都在Nike 篮球精彩纷呈的服装、帽饰和装备中得以充分展现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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