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Nike Explore Strada
女子运动鞋
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Nike Explore Strada 女子运动鞋的设计灵感源自 React Element 55 的独特风格，采用织物与合成材质组合鞋面，巧搭匠心泡棉设计，塑就时尚风范和舒适穿着体验。
- 显示颜色： 尘光子色/白色/水洗珊瑚红
- 款式： CD7091-007
Nike Explore Strada
50% 折让
探索之作
Nike Explore Strada 女子运动鞋的设计灵感源自 React Element 55 的独特风格，采用织物与合成材质组合鞋面，巧搭匠心泡棉设计，塑就时尚风范和舒适穿着体验。
出众色调
织物与合成材质组合鞋面，塑就立体动感造型，易于色调的灵活搭配。
轻盈舒适
耐穿外底，铸就轻盈抓地力。泡棉中底和加垫鞋舌，打造非凡舒适的日常穿着体验。
稳固贴合
多层鞋眼结构与梭织材料，确保稳固贴合。
产品细节
- 舒适鞋垫
- 后跟泡棉包裹
- 显示颜色： 尘光子色/白色/水洗珊瑚红
- 款式： CD7091-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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