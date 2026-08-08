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Nike Explore Strada 女子运动鞋 - 尘光子色/白色/水洗珊瑚红

Nike Explore Strada

女子运动鞋

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Nike Explore Strada 女子运动鞋的设计灵感源自 React Element 55 的独特风格，采用织物与合成材质组合鞋面，巧搭匠心泡棉设计，塑就时尚风范和舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 尘光子色/白色/水洗珊瑚红
  • 款式： CD7091-007

Nike Explore Strada

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探索之作

Nike Explore Strada 女子运动鞋的设计灵感源自 React Element 55 的独特风格，采用织物与合成材质组合鞋面，巧搭匠心泡棉设计，塑就时尚风范和舒适穿着体验。

出众色调

织物与合成材质组合鞋面，塑就立体动感造型，易于色调的灵活搭配。

轻盈舒适

耐穿外底，铸就轻盈抓地力。泡棉中底和加垫鞋舌，打造非凡舒适的日常穿着体验。

稳固贴合

多层鞋眼结构与梭织材料，确保稳固贴合。

产品细节

  • 舒适鞋垫
  • 后跟泡棉包裹
  • 显示颜色： 尘光子色/白色/水洗珊瑚红
  • 款式： CD7091-007

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