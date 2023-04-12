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      Nike F.C. 主场

      男子足球球衣

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      Nike F.C. 主场男子足球球衣采用几何设计，巧搭多种语言书写的“Nike Soccer”字样，旨在向全球比赛致敬。采用导湿速干面料，球场内外为你营造非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/黑
      • 款式： CJ2490-010

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