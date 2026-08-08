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Nike F.C. 主场男子足球球衣 - 游戏宝蓝/黑/大学红/白色

Nike F.C. 主场

男子足球球衣

42% 折让
游戏宝蓝/黑/大学红/白色
黑/黑/白色/黑

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Nike F.C. 主场男子足球球衣采用几何设计，巧搭多种语言书写的“Nike Soccer”字样，旨在向全球比赛致敬。采用导湿速干面料，球场内外为你营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/大学红/白色
  • 款式： CJ2490-480

Nike F.C. 主场

42% 折让

出众足球风格，街头球场两相宜

Nike F.C. 主场男子足球球衣采用几何设计，巧搭多种语言书写的“Nike Soccer”字样，旨在向全球比赛致敬。采用导湿速干面料，球场内外为你营造非凡舒适感受。

导湿速干，舒适非凡

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

全球灵感

几何设计，整版巧搭在许多足球比赛中呈现的多语言“Nike Soccer”印花。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 梭织徽章及运动员标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/大学红/白色
  • 款式： CJ2490-480

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