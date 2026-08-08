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Nike F.C. 主场
男子足球球衣
42% 折让
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Nike F.C. 主场男子足球球衣采用几何设计，巧搭多种语言书写的“Nike Soccer”字样，旨在向全球比赛致敬。采用导湿速干面料，球场内外为你营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/大学红/白色
- 款式： CJ2490-480
Nike F.C. 主场
42% 折让
出众足球风格，街头球场两相宜
Nike F.C. 主场男子足球球衣采用几何设计，巧搭多种语言书写的“Nike Soccer”字样，旨在向全球比赛致敬。采用导湿速干面料，球场内外为你营造非凡舒适感受。
导湿速干，舒适非凡
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
全球灵感
几何设计，整版巧搭在许多足球比赛中呈现的多语言“Nike Soccer”印花。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 梭织徽章及运动员标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/大学红/白色
- 款式： CJ2490-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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