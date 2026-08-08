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Nike F.C. 印花足球运动袜（2 双） - 多色

Nike F.C.

印花足球运动袜（2 双）

¥129

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Nike F.C. 印花足球运动袜（2 双）采用出色面料，搭配柔软的缓震设计，赋予你强劲的迈步体验，助力畅享比赛。印有多国语言的“Nike Soccer”字样，旨在颂扬这项全球运动


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CN1541-902

Nike F.C.

¥129

舒适非凡

Nike F.C. 印花足球运动袜（2 双）采用出色面料，搭配柔软的缓震设计，赋予你强劲的迈步体验，助力畅享比赛。印有多国语言的“Nike Soccer”字样，旨在颂扬这项全球运动

其他细节

  • 出色面料，帮助双足保持干爽舒适
  • 后跟和足尖结合缓震设计，有助于减震缓冲
  • 稳固板带有效包覆中足，实现出色支撑力

产品细节

  • 内含 2 双
  • 脚面主体：聚酯纤维/其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CN1541-902

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