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Nike F.C.
印花足球运动袜（2 双）
¥129
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此配色当前无货
Nike F.C. 印花足球运动袜（2 双）采用出色面料，搭配柔软的缓震设计，赋予你强劲的迈步体验，助力畅享比赛。印有多国语言的“Nike Soccer”字样，旨在颂扬这项全球运动
- 显示颜色： 多色
- 款式： CN1541-902
Nike F.C.
¥129
舒适非凡
Nike F.C. 印花足球运动袜（2 双）采用出色面料，搭配柔软的缓震设计，赋予你强劲的迈步体验，助力畅享比赛。印有多国语言的“Nike Soccer”字样，旨在颂扬这项全球运动
其他细节
- 出色面料，帮助双足保持干爽舒适
- 后跟和足尖结合缓震设计，有助于减震缓冲
- 稳固板带有效包覆中足，实现出色支撑力
产品细节
- 内含 2 双
- 脚面主体：聚酯纤维/其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： CN1541-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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