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Nike F.C. 男子足球马甲 - 黑/白色/白色

Nike F.C.

男子足球马甲

26% 折让

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Nike F.C. 男子足球马甲采用多功能设计，配备多个口袋，便于快速安全收纳物品，助你畅快出行。可调式固定带巧搭可拆卸胸袋，打造专属外观。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： CK9975-010

Nike F.C.

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多样化收纳，出行必备

Nike F.C. 男子足球马甲采用多功能设计，配备多个口袋，便于快速安全收纳物品，助你畅快出行。可调式固定带巧搭可拆卸胸袋，打造专属外观。

导湿速干，舒适非凡

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

优质面料

背面整版网眼拼接设计，塑就出众透气性。梭织面料，轻盈顺滑

专属贴合

可调式固定带，缔造专属稳固贴合感。

多样化收纳空间

多口袋设计，包括可拆卸胸袋，帮助有序收纳物品。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。拼接：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。前片里料：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： CK9975-010

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