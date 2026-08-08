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Nike F.C.
男子足球T恤
¥299
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此配色当前无货
Nike F.C. 男子足球T恤灵感源自 2006 年 Joga Bonito 广告活动，提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ1010-010
Nike F.C.
¥299
灵感源自 JOGA BONITO
Nike F.C. 男子足球T恤灵感源自 2006 年 Joga Bonito 广告活动，提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。
其他细节
- 棉质面料，柔软透气
- 运动员标志上饰有电视彩条元素，旨在向开创新纪元的商业广告活动致敬
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ1010-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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