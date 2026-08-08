 
第 1 张图片，共 5 张图片
Nike F.C. 男子足球T恤 - 浮石灰

Nike F.C.

男子足球T恤

¥249
浮石灰
白色

售罄：

此配色当前无货

2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. 男子足球T恤从 Joga TV 运动员标志中汲取灵感，旨在向此原创广告中的众多设计元素致敬。


  • 显示颜色： 浮石灰
  • 款式： DH3703-019

Nike F.C.

¥249

柔软T恤，灵感源自 JOGA BONITO

2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. 男子足球T恤从 Joga TV 运动员标志中汲取灵感，旨在向此原创广告中的众多设计元素致敬。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浮石灰
  • 款式： DH3703-019

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。