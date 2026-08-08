2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. 男子足球T恤从 Joga TV 运动员标志中汲取灵感，旨在向此原创广告中的众多设计元素致敬。

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