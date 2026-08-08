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Nike F.C.
足球单肩包
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike F.C. 足球单肩包采用多功能设计，斜挎肩背皆可。拉链小口袋，方便快速存取常用物品。
- 显示颜色： 微黄绿/荧光黄
- 款式： CU8575-701
Nike F.C.
¥199
便捷收纳，通勤佳选
Nike F.C. 足球单肩包采用多功能设计，斜挎肩背皆可。拉链小口袋，方便快速存取常用物品。
其他细节
- 可调节背带配有搭扣，打造稳固安全的多用途携背体验
- 内置网眼布隔层，便于有序收纳物品
- 正面搭配拉链小口袋，方便随手存取基本物品
产品细节
- 28 x 17 x 6 厘米
- 面料：锦纶/聚酯纤维。里料：聚酯纤维。
- 显示颜色： 微黄绿/荧光黄
- 款式： CU8575-701
请注意：
此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。