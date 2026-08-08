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Nike F.C. 足球单肩包 - 微黄绿/荧光黄

Nike F.C.

足球单肩包

¥199

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Nike F.C. 足球单肩包采用多功能设计，斜挎肩背皆可。拉链小口袋，方便快速存取常用物品。


  • 显示颜色： 微黄绿/荧光黄
  • 款式： CU8575-701

Nike F.C.

¥199

便捷收纳，通勤佳选

Nike F.C. 足球单肩包采用多功能设计，斜挎肩背皆可。拉链小口袋，方便快速存取常用物品。

其他细节

  • 可调节背带配有搭扣，打造稳固安全的多用途携背体验
  • 内置网眼布隔层，便于有序收纳物品
  • 正面搭配拉链小口袋，方便随手存取基本物品

产品细节

  • 28 x 17 x 6 厘米
  • 面料：锦纶/聚酯纤维。里料：聚酯纤维。
  • 显示颜色： 微黄绿/荧光黄
  • 款式： CU8575-701

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此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)

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