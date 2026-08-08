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Nike F.C.
足球双肩包
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike F.C. 足球双肩包采用耐用设计，令你在球场之外亦可妥善存放装备。大号主袋和多个口袋设计，方便有序收纳物品。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： CU8164-010
Nike F.C.
¥299
收纳有序，轻松畅行
Nike F.C. 足球双肩包采用耐用设计，令你在球场之外亦可妥善存放装备。大号主袋和多个口袋设计，方便有序收纳物品。
其他细节
- 拉链主袋设计，帮助存储随身物品
- 可调式肩带采用加衬设计，舒适加倍
- 正面和侧边巧搭拉链口袋，方便随手存取基本物品
- 印有多国语言的“Nike Soccer”字样，旨在颂扬这项全球运动
产品细节
- 提环设计
- 44 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： CU8164-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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