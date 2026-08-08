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Nike F.C. 足球双肩包 - 黑/白色/白色

Nike F.C.

足球双肩包

¥299

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Nike F.C. 足球双肩包采用耐用设计，令你在球场之外亦可妥善存放装备。大号主袋和多个口袋设计，方便有序收纳物品。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： CU8164-010

Nike F.C.

¥299

收纳有序，轻松畅行

Nike F.C. 足球双肩包采用耐用设计，令你在球场之外亦可妥善存放装备。大号主袋和多个口袋设计，方便有序收纳物品。

其他细节

  • 拉链主袋设计，帮助存储随身物品
  • 可调式肩带采用加衬设计，舒适加倍
  • 正面和侧边巧搭拉链口袋，方便随手存取基本物品
  • 印有多国语言的“Nike Soccer”字样，旨在颂扬这项全球运动

产品细节

  • 提环设计
  • 44 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： CU8164-010

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