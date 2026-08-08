第 1 张图片，共 1 张图片
Nike F.C.
Cuffed 男子针织足球长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. Cuffed 男子针织足球长裤采用梭织 Joga TV 标签，致敬原版广告。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DA8146-011
Nike F.C.
¥499
灵感源自 JOGA BONITO
2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. Cuffed 男子针织足球长裤采用梭织 Joga TV 标签，致敬原版广告。该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软而富有弹性
- 加长裤管口设计，塑就利落外观，缔造心无旁骛的运动体验
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
- 侧边拉链口袋，出行时可安心存放随身物品
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。 袖口/裤脚口：95% 锦纶/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DA8146-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。