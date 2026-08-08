 
第 1 张图片，共 1 张图片
Nike F.C. Cuffed 男子针织足球长裤 - 黑/白色/白色

Nike F.C.

Cuffed 男子针织足球长裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. Cuffed 男子针织足球长裤采用梭织 Joga TV 标签，致敬原版广告。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DA8146-011

Nike F.C.

¥499

灵感源自 JOGA BONITO

2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，旨在提醒我们要心怀对运动的热爱，以严肃积极的态度参与到比赛中。Nike F.C. Cuffed 男子针织足球长裤采用梭织 Joga TV 标签，致敬原版广告。该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软而富有弹性
  • 加长裤管口设计，塑就利落外观，缔造心无旁骛的运动体验
  • 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
  • 侧边拉链口袋，出行时可安心存放随身物品

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。 袖口/裤脚口：95% 锦纶/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DA8146-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。