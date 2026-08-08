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Nike F.C. Dri-FIT
男/女足球上衣
¥499
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此配色当前无货
2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，激励以积极自豪的态度参与运动，彰显对运动的热爱之情。Nike F.C. Dri-FIT 男/女足球上衣采用整版涂鸦印花搭配 Joga Bonito TV 运动员标志，旨在向该广告活动中的设计元素致敬。
- 显示颜色： 白色/黑/白色
- 款式： DA1474-100
Nike F.C. Dri-FIT
¥499
灵感源自 JOGA BONITO
2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，激励以积极自豪的态度参与运动，彰显对运动的热爱之情。Nike F.C. Dri-FIT 男/女足球上衣采用整版涂鸦印花搭配 Joga Bonito TV 运动员标志，旨在向该广告活动中的设计元素致敬。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 运动员标志上饰有电视彩条元素，旨在向开创新纪元的商业广告活动致敬
- 正面口袋可供存放随身物品
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/白色
- 款式： DA1474-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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