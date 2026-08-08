 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike F.C. Dri-FIT 男/女足球上衣 - 白色/黑/白色

Nike F.C. Dri-FIT

男/女足球上衣

¥499

售罄：

此配色当前无货

2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，激励以积极自豪的态度参与运动，彰显对运动的热爱之情。Nike F.C. Dri-FIT 男/女足球上衣采用整版涂鸦印花搭配 Joga Bonito TV 运动员标志，旨在向该广告活动中的设计元素致敬。


  • 显示颜色： 白色/黑/白色
  • 款式： DA1474-100

Nike F.C. Dri-FIT

¥499

灵感源自 JOGA BONITO

2006 年，Nike 发布了 Joga Bonito 广告活动，激励以积极自豪的态度参与运动，彰显对运动的热爱之情。Nike F.C. Dri-FIT 男/女足球上衣采用整版涂鸦印花搭配 Joga Bonito TV 运动员标志，旨在向该广告活动中的设计元素致敬。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 运动员标志上饰有电视彩条元素，旨在向开创新纪元的商业广告活动致敬
  • 正面口袋可供存放随身物品

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/白色
  • 款式： DA1474-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。