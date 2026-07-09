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Nike Fairway Fresh 女子格纹高尔夫针织半身裙 - 黑/白色

Nike Fairway Fresh

女子格纹高尔夫针织半身裙

¥599
黑/白色
工作蓝/白色

穿上 Nike Fairway Fresh 女子格纹高尔夫针织半身裙，彰显复古格调，助你迎接未来的重要挑战。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，与传统的针织结构和褶裥设计元素相得益彰。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ2700-010

Nike Fairway Fresh

¥599

穿上 Nike Fairway Fresh 女子格纹高尔夫针织半身裙，彰显复古格调，助你迎接未来的重要挑战。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，与传统的针织结构和褶裥设计元素相得益彰。

舒适贴合

罗纹弹性腰部设计，塑就稳固贴合的舒适感受，助你挥杆有力。

经典格纹图案

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

产品细节

  • 柔软罗纹腰部
  • 大身整体成分：62% 锦纶/38% 粘纤
  • 可冷水机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ2700-010

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