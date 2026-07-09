穿上 Nike Fairway Fresh 女子格纹高尔夫针织半身裙，彰显复古格调，助你迎接未来的重要挑战。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，与传统的针织结构和褶裥设计元素相得益彰。

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

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