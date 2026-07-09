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Nike Fairway Fresh
女子格纹高尔夫针织半身裙
¥599
穿上 Nike Fairway Fresh 女子格纹高尔夫针织半身裙，彰显复古格调，助你迎接未来的重要挑战。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，与传统的针织结构和褶裥设计元素相得益彰。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ2700-010
Nike Fairway Fresh
¥599
穿上 Nike Fairway Fresh 女子格纹高尔夫针织半身裙，彰显复古格调，助你迎接未来的重要挑战。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，与传统的针织结构和褶裥设计元素相得益彰。
舒适贴合
罗纹弹性腰部设计，塑就稳固贴合的舒适感受，助你挥杆有力。
经典格纹图案
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。
产品细节
- 柔软罗纹腰部
- 大身整体成分：62% 锦纶/38% 粘纤
- 可冷水机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ2700-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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