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Nike Fairway Fresh
男子速干高尔夫马甲
¥749
Nike Fairway Fresh 男子速干高尔夫马甲采用超宽松版型，便于叠搭，助你自如挥杆。轻盈梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ4935-010
Nike Fairway Fresh
¥749
Nike Fairway Fresh 男子速干高尔夫马甲采用超宽松版型，便于叠搭，助你自如挥杆。轻盈梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 刺绣 Nike Golf 盾形标志和罗纹领口，为当今比赛增添传统外观
产品细节
- 罗纹衣领
- 弹性下摆设计
- 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。网眼布里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ4935-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。