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Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤
10% 折让
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤为现代运动而生，采用短款设计，结合导湿速干技术和我们的经典格纹图案，助你保持出众外观和非凡体验。
- 显示颜色： 工作蓝/白色
- 款式： IO0351-486
Nike Fairway Fresh
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Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤为现代运动而生，采用短款设计，结合导湿速干技术和我们的经典格纹图案，助你保持出众外观和非凡体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
经典格纹图案
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。
其他细节
- 色织提花面料质感柔软，略带垂坠感和微细纹理
- 短款剪裁，塑就休闲外观，助你在球场内外畅享舒适穿着体验
产品细节
- 刺绣盾形标志
- 翻领和罗纹袖口
- 领口隐藏式拉链开襟
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 工作蓝/白色
- 款式： IO0351-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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