Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤采用短款剪裁，专为比赛而设计，融合了导湿速干技术和我们的经典格纹设计，助你保持出众外观和非凡体验。

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

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