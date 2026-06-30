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Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤 - 工作蓝/白色

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤

¥599
工作蓝/白色
黑/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤采用短款剪裁，专为比赛而设计，融合了导湿速干技术和我们的经典格纹设计，助你保持出众外观和非凡体验。


  • 显示颜色： 工作蓝/白色
  • 款式： IO0351-486

Nike Fairway Fresh

¥599

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干短袖格纹高尔夫翻领T恤采用短款剪裁，专为比赛而设计，融合了导湿速干技术和我们的经典格纹设计，助你保持出众外观和非凡体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

经典格纹图案

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

其他细节

  • 色织提花面料质感柔软，略带垂坠感和微细纹理
  • 短款剪裁，塑就休闲外观，助你在球场内外畅享舒适穿着体验

产品细节

  • 刺绣盾形标志
  • 翻领和罗纹袖口
  • 领口隐藏式拉链开襟
  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 工作蓝/白色
  • 款式： IO0351-486

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