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Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙
¥899
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙融合复古风格与现代剪裁，采用提花面料和修身版型，结合导湿速干技术，帮助你在球场上保持干爽舒适。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，旨在向高尔夫之乡致敬，同时营造复古风格。
- 显示颜色： 工作蓝/白色
- 款式： IO0354-486
Nike Fairway Fresh
¥899
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙融合复古风格与现代剪裁，采用提花面料和修身版型，结合导湿速干技术，帮助你在球场上保持干爽舒适。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，旨在向高尔夫之乡致敬，同时营造复古风格。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
经典格纹图案
经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。
其他细节
- 领口隐藏式拉链开襟设计，方便穿脱
- 背面右髋小插袋，方便收纳随身小物
产品细节
- 刺绣盾形标志
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可冷水机洗
- 显示颜色： 工作蓝/白色
- 款式： IO0354-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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