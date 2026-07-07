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Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙 - 工作蓝/白色

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙

¥899
工作蓝/白色
黑/白色

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙融合复古风格与现代剪裁，采用提花面料和修身版型，结合导湿速干技术，帮助你在球场上保持干爽舒适。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，旨在向高尔夫之乡致敬，同时营造复古风格。


  • 显示颜色： 工作蓝/白色
  • 款式： IO0354-486

Nike Fairway Fresh

¥899

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 女子速干高尔夫连衣裙融合复古风格与现代剪裁，采用提花面料和修身版型，结合导湿速干技术，帮助你在球场上保持干爽舒适。这款格纹图案的设计灵感来自我们的经典藏品，旨在向高尔夫之乡致敬，同时营造复古风格。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

经典格纹图案

经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史。

其他细节

  • 领口隐藏式拉链开襟设计，方便穿脱
  • 背面右髋小插袋，方便收纳随身小物

产品细节

  • 刺绣盾形标志
  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可冷水机洗
  • 显示颜色： 工作蓝/白色
  • 款式： IO0354-486

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