Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤专为当今的比赛焕新设计，采用标准版型，外观大胆醒目，非常适合轻松休闲的高尔夫回合。豹纹图案梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，一路取得好成绩。

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