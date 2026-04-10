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Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤
¥699
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤专为当今的比赛焕新设计，采用标准版型，外观大胆醒目，非常适合轻松休闲的高尔夫回合。豹纹图案梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，一路取得好成绩。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑
- 款式： IQ3874-060
Nike Fairway Fresh
¥699
Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤专为当今的比赛焕新设计，采用标准版型，外观大胆醒目，非常适合轻松休闲的高尔夫回合。豹纹图案梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，一路取得好成绩。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 弹性后腰搭配内置抽绳，增添休闲风格
- 侧边和后身口袋，可以轻松收纳码数本，并安全地存放球座和球标
产品细节
- 四向弹性梭织面料
- 弹性后腰设计
- 正面按扣拉链门襟设计
- 内置抽绳
- 插手口袋和后身口袋
- 左侧口袋处设有球座收纳空间
- 腰带环
- 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。侧边口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑
- 款式： IQ3874-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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