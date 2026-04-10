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Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤 - 煤黑/黑/黑

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤

¥699
煤黑/黑/黑
帆白/帆白/帆白
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Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤专为当今的比赛焕新设计，采用标准版型，外观大胆醒目，非常适合轻松休闲的高尔夫回合。豹纹图案梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，一路取得好成绩。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑
  • 款式： IQ3874-060

Nike Fairway Fresh

¥699

Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤专为当今的比赛焕新设计，采用标准版型，外观大胆醒目，非常适合轻松休闲的高尔夫回合。豹纹图案梭织面料富有弹性，搭载导湿速干技术，助你保持干爽，一路取得好成绩。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 弹性后腰搭配内置抽绳，增添休闲风格
  • 侧边和后身口袋，可以轻松收纳码数本，并安全地存放球座和球标

产品细节

  • 四向弹性梭织面料
  • 弹性后腰设计
  • 正面按扣拉链门襟设计
  • 内置抽绳
  • 插手口袋和后身口袋
  • 左侧口袋处设有球座收纳空间
  • 腰带环
  • 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。侧边口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑
  • 款式： IQ3874-060

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