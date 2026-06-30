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Nike Fairway Fresh
Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤
¥749
这款宽松版型的 Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤从珍品中汲取灵感，盾形标志注入复古风格，以全新方式演绎经典。导湿速干针织面料，助你在比赛中保持节奏。
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/黑
- 款式： IO0706-104
Nike Fairway Fresh
¥749
这款宽松版型的 Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤从珍品中汲取灵感，盾形标志注入复古风格，以全新方式演绎经典。导湿速干针织面料，助你在比赛中保持节奏。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 罗纹翻领平整贴合，打造简洁利落外观
产品细节
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 领口拉链开襟搭配环形拉链头设计
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/黑
- 款式： IO0706-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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