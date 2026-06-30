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Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤 - 浅土褐/浅土褐/黑

Nike Fairway Fresh

Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤

¥749
浅土褐/浅土褐/黑
迷彩绿/地平线绿/石灰色
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这款宽松版型的 Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤从珍品中汲取灵感，盾形标志注入复古风格，以全新方式演绎经典。导湿速干针织面料，助你在比赛中保持节奏。


  • 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/黑
  • 款式： IO0706-104

Nike Fairway Fresh

¥749

这款宽松版型的 Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤从珍品中汲取灵感，盾形标志注入复古风格，以全新方式演绎经典。导湿速干针织面料，助你在比赛中保持节奏。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 罗纹翻领平整贴合，打造简洁利落外观

产品细节

  • 59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 领口拉链开襟搭配环形拉链头设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/黑
  • 款式： IO0706-104

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