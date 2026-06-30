这款宽松版型的 Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤从珍品中汲取灵感，盾形标志注入复古风格，以全新方式演绎经典。导湿速干针织面料，助你在比赛中保持节奏。

这款宽松版型的 Nike Fairway Fresh Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领短袖T恤从珍品中汲取灵感，盾形标志注入复古风格，以全新方式演绎经典。导湿速干针织面料，助你在比赛中保持节奏。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。