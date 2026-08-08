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Nike Fast 女子跑步短裤 - 黑

Nike Fast

女子跑步短裤

31% 折让

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Nike Fast 女子跑步短裤采用弹性设计，具备出众支撑性能，助你在跑步中畅动自如。多口袋设计，令基本物品触手可及，匠心裤长帮助减少裤脚上缩。


  • 显示颜色：
  • 款式： CU6264-010

Nike Fast

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出色支撑，助力奔跑

Nike Fast 女子跑步短裤采用弹性设计，具备出众支撑性能，助你在跑步中畅动自如。多口袋设计，令基本物品触手可及，匠心裤长帮助减少裤脚上缩。

弹性支撑

弹性面料贴合身体，提供有力支撑，让你在奔跑过程中自如运动。

畅享干爽，心无旁骛

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

基础收纳

双腿口袋和腰部内嵌式口袋，便于存放钥匙或卡片。

产品细节

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CU6264-010

尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

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