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Nike Featherlight 大童速干遮阳帽 - 大学蓝/黑/白色

Nike Featherlight

大童速干遮阳帽

¥109

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戴上 Nike Featherlight 大童遮阳帽，在阳光明媚的日子前往沙滩或运动场畅享玩乐时光。 固定带塑就出众贴合感，匠心面料可助你保持干爽。


  • 显示颜色： 大学蓝/黑/白色
  • 款式： 611816-412

Nike Featherlight

¥109

戴上 Nike Featherlight 大童遮阳帽，在阳光明媚的日子前往沙滩或运动场畅享玩乐时光。 固定带塑就出众贴合感，匠心面料可助你保持干爽。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 聚酯纤维面料，轻盈且富有弹力
  • 背面可调节扣合设计搭配魔术贴粘扣固定带，塑就恰到好处的贴合感

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 大学蓝/黑/白色
  • 款式： 611816-412

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