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Nike Featherlight
大童速干遮阳帽
¥109
售罄：
此配色当前无货
戴上 Nike Featherlight 大童遮阳帽，在阳光明媚的日子前往沙滩或运动场畅享玩乐时光。 固定带塑就出众贴合感，匠心面料可助你保持干爽。
- 显示颜色： 大学蓝/黑/白色
- 款式： 611816-412
Nike Featherlight
¥109
戴上 Nike Featherlight 大童遮阳帽，在阳光明媚的日子前往沙滩或运动场畅享玩乐时光。 固定带塑就出众贴合感，匠心面料可助你保持干爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 聚酯纤维面料，轻盈且富有弹力
- 背面可调节扣合设计搭配魔术贴粘扣固定带，塑就恰到好处的贴合感
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 大学蓝/黑/白色
- 款式： 611816-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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