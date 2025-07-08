 
Nike Field General 大童薄底运动鞋 - 大学蓝/橡皮中褐/白色

Nike Field General

大童薄底运动鞋

大学蓝/橡皮中褐/白色
中柔粉/橡皮浅褐/白色
淡象牙白/橡皮黄/深藏青

Nike Field General 大童薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用柔软翻毛皮与耐穿梭织织物组合材质，结合华夫格鞋底，尽显复古橄榄球格调。


  • 显示颜色： 大学蓝/橡皮中褐/白色
  • 款式： IF0465-401

Nike Field General

Nike Field General 大童薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范,潮酷风尚撼动鞋圈。采用柔软翻毛皮与耐穿梭织织物组合材质，结合华夫格鞋底，尽显复古橄榄球格调。

其他细节

  • 织物与皮革组合材质，塑就复古外观，经久耐穿
  • 华夫格鞋底提供强劲抓地力，全包边缝线塑就出众耐穿性
  • 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加垫鞋口
  • 橡胶鞋底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.4

    33: 鞋内长 21.6

    33.5: 鞋内长 22

    34: 鞋内长 22.6

    35: 鞋内长 23

    35.5: 鞋内长 23.6

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.8

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 26

    40: 鞋内长 26.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

