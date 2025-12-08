Nike Field General
大童薄底运动鞋
31% 折让
Nike Field General 大童薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用柔软翻毛皮与耐穿梭织织物组合材质，结合华夫格鞋底，尽显复古橄榄球格调。
- 显示颜色： 淡象牙白/橡皮黄/深藏青
- 款式： IF0465-100
其他细节
- 织物与皮革组合材质，塑就复古外观，经久耐穿
- 华夫格鞋底提供强劲抓地力，全包边缝线塑就出众耐穿性
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
产品细节
- 经典鞋带
- 加垫鞋口
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 淡象牙白/橡皮黄/深藏青
- 款式： IF0465-100
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.4
33: 鞋内长 21.6
33.5: 鞋内长 22
34: 鞋内长 22.6
35: 鞋内长 23
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 26
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
