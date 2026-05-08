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Nike Field General
女子薄底运动鞋
18% 折让
Nike Field General 女子薄底运动鞋焕新登场。后跟刺绣风格品牌标志和鞋面菱形提花设计，为你的造型增添醒目风范。
- 显示颜色： 神秘深海蓝/白色
- 款式： IH2487-400
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其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，结合翻毛皮细节与层次感设计，塑就复古外观，经久耐穿
- 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线细节带来出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 神秘深海蓝/白色
- 款式： IH2487-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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