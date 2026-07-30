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Nike Field General
男子薄底运动鞋
11% 折让
Nike Field General 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用天然皮革鞋面，饰有压纹耐克勾标志，搭配华夫格外底，以出众方式演绎复古橄榄球格调。
- 显示颜色： 海滩浅黄/芝麻棕/松绿/海滩浅黄
- 款式： IM4417-200
Nike Field General
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Nike Field General 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用天然皮革鞋面，饰有压纹耐克勾标志，搭配华夫格外底，以出众方式演绎复古橄榄球格调。
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 海滩浅黄/芝麻棕/松绿/海滩浅黄
- 款式： IM4417-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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