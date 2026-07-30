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Nike Field General 男子薄底运动鞋 - 海滩浅黄/芝麻棕/松绿/海滩浅黄

Nike Field General

男子薄底运动鞋

11% 折让

Nike Field General 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用天然皮革鞋面，饰有压纹耐克勾标志，搭配华夫格外底，以出众方式演绎复古橄榄球格调。


  • 显示颜色： 海滩浅黄/芝麻棕/松绿/海滩浅黄
  • 款式： IM4417-200

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Nike Field General 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用天然皮革鞋面，饰有压纹耐克勾标志，搭配华夫格外底，以出众方式演绎复古橄榄球格调。

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 海滩浅黄/芝麻棕/松绿/海滩浅黄
  • 款式： IM4417-200

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