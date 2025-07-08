 
Nike Field General '82 男子薄底运动鞋 - 白色/黑/校园红

Nike Field General '82

男子薄底运动鞋

21% 折让

溯源橄榄球粗犷风范，再现复古外观，潮酷风尚撼动鞋圈。Nike Field General '82 男子薄底运动鞋精选顺滑皮革与耐固织物组合材质，经典配色与华夫格橡胶外底形成鲜明对比，复古配色致敬曾陪伴传奇球星征战赛场的 20 世纪 80 年代元年鞋款。


  • 显示颜色： 白色/黑/校园红
  • 款式： FQ8762-100

Nike Field General '82

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溯源橄榄球粗犷风范，再现复古外观，潮酷风尚撼动鞋圈。Nike Field General '82 男子薄底运动鞋精选顺滑皮革与耐固织物组合材质，经典配色与华夫格橡胶外底形成鲜明对比，复古配色致敬曾陪伴传奇球星征战赛场的 20 世纪 80 年代元年鞋款。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/黑/校园红
  • 款式： FQ8762-100

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