 
Nike Field General "Butter" 女子薄底运动鞋 - 柔黄/橡皮浅褐/白色

Nike Field General "Butter"

女子薄底运动鞋

20% 折让

Nike Field General "Butter" 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 翻毛皮鞋面质感柔软顺滑，结合华夫格鞋底，塑就复古橄榄球格调。


  • 显示颜色： 柔黄/橡皮浅褐/白色
  • 款式： IF1743-700

Nike Field General "Butter"

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Nike Field General "Butter" 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 翻毛皮鞋面质感柔软顺滑，结合华夫格鞋底，塑就复古橄榄球格调。

其他细节

  • 皮革鞋面，塑就复古外观，经久耐穿
  • 足底搭配柔软泡绵，塑就轻盈缓震效果
  • 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线缔造出色耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 天然橡胶鞋底
  • 显示颜色： 柔黄/橡皮浅褐/白色
  • 款式： IF1743-700

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