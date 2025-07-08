 
Nike Field General Leather 男子薄底运动鞋 - 惊喜可可色/惊喜可可色/帆白/帆白

Nike Field General Leather

男子薄底运动鞋

¥799
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Nike Field General Leather 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。优质皮革搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。


  • 显示颜色： 惊喜可可色/惊喜可可色/帆白/帆白
  • 款式： IH1343-200

Nike Field General Leather

¥799

Nike Field General Leather 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。优质皮革搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 华夫格鞋底，提供所需抓地力
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 惊喜可可色/惊喜可可色/帆白/帆白
  • 款式： IH1343-200

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