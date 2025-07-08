Nike Field General Leather
男子薄底运动鞋
¥799
Nike Field General Leather 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。优质皮革搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。
- 显示颜色： 惊喜可可色/惊喜可可色/帆白/帆白
- 款式： IH1343-200
Nike Field General Leather
¥799
Nike Field General Leather 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。优质皮革搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 华夫格鞋底，提供所需抓地力
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 惊喜可可色/惊喜可可色/帆白/帆白
- 款式： IH1343-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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