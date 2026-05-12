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Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款女子薄底运动鞋 - 珍珠灰/橄榄绿/深队红/暗褐

Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列

新年款女子薄底运动鞋

18% 折让

穿上 Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款女子薄底运动鞋，喜迎农历新年，共同庆祝马年的到来。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。皮革鞋面搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。


  • 显示颜色： 珍珠灰/橄榄绿/深队红/暗褐
  • 款式： IQ1144-022

Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列

18% 折让

穿上 Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款女子薄底运动鞋，喜迎农历新年，共同庆祝马年的到来。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。皮革鞋面搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。

其他细节

  • 优质皮革鞋面，塑就复古外观，经久耐穿
  • 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线带来出众耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 珍珠灰/橄榄绿/深队红/暗褐
  • 款式： IQ1144-022

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