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Nike Flex
女子高尔夫连衣裙
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Flex 连衣裙采用匠心打造，令你的穿搭格调跃升新层次。蕾丝镶嵌时尚新颖，无袖设计让你在挥杆时畅享非凡舒适感受。
- 显示颜色： 铁架黑/铁架黑/铁架黑/白色
- 款式： AV3669-015
Nike Flex
¥799
匠心蕾丝元素
Nike Flex 连衣裙采用匠心打造，令你的穿搭格调跃升新层次。蕾丝镶嵌时尚新颖，无袖设计让你在挥杆时畅享非凡舒适感受。
其他细节
- Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
- 无袖设计包覆传统运动内衣固定带
- 蕾丝镶嵌增强透气性，柔美设计灵感源自南部
- 前襟拉链搭配圆环提拉设计，易于穿脱
产品细节
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 铁架黑/铁架黑/铁架黑/白色
- 款式： AV3669-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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