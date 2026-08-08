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Nike Flex 女子高尔夫连衣裙 - 铁架黑/铁架黑/铁架黑/白色

Nike Flex

女子高尔夫连衣裙

¥799

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Nike Flex 连衣裙采用匠心打造，令你的穿搭格调跃升新层次。蕾丝镶嵌时尚新颖，无袖设计让你在挥杆时畅享非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 铁架黑/铁架黑/铁架黑/白色
  • 款式： AV3669-015

Nike Flex

¥799

匠心蕾丝元素

Nike Flex 连衣裙采用匠心打造，令你的穿搭格调跃升新层次。蕾丝镶嵌时尚新颖，无袖设计让你在挥杆时畅享非凡舒适感受。

其他细节

  • Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
  • 无袖设计包覆传统运动内衣固定带
  • 蕾丝镶嵌增强透气性，柔美设计灵感源自南部
  • 前襟拉链搭配圆环提拉设计，易于穿脱

产品细节

  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁架黑/铁架黑/铁架黑/白色
  • 款式： AV3669-015

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