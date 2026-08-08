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Nike Flex 男子梭织训练短裤 - 烟灰/黑

Nike Flex

男子梭织训练短裤

¥249

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Nike Flex 男子梭织训练短裤助你在高强度训练中也能畅动自如。Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展；裤脚开衩设计，十分适合弓箭步和深蹲等深度弯曲动作。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： CU4946-084

Nike Flex

¥249

畅动无拘，助力表现

Nike Flex 男子梭织训练短裤助你在高强度训练中也能畅动自如。Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展；裤脚开衩设计，十分适合弓箭步和深蹲等深度弯曲动作。该产品含有再生聚酯纤维。

运动自如

Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展，且不会妨碍脚下运动，助你发挥出色表现。裤脚采用开衩设计，让你在做深蹲和弓箭步时灵活自如。

导湿速干，性能出众

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 侧边口袋结合右侧内置网眼布存放袋设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： CU4946-084

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