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Nike Flex
男子梭织训练短裤
¥249
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Nike Flex 男子梭织训练短裤助你在高强度训练中也能畅动自如。Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展；裤脚开衩设计，十分适合弓箭步和深蹲等深度弯曲动作。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： CU4946-084
Nike Flex
¥249
畅动无拘，助力表现
Nike Flex 男子梭织训练短裤助你在高强度训练中也能畅动自如。Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展；裤脚开衩设计，十分适合弓箭步和深蹲等深度弯曲动作。该产品含有再生聚酯纤维。
运动自如
Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展，且不会妨碍脚下运动，助你发挥出色表现。裤脚采用开衩设计，让你在做深蹲和弓箭步时灵活自如。
导湿速干，性能出众
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边口袋结合右侧内置网眼布存放袋设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： CU4946-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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