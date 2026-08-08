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Nike Flex
男子瑜珈短裤
¥449
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此配色当前无货
Nike Flex 男子瑜伽训练短裤贴身且灵活自如，随你而动，让你专注训练，畅享日常舒适体验。
- 显示颜色： 黑/铁灰/黑/黑
- 款式： BV2771-011
Nike Flex
¥449
轻盈面料，灵活自如
Nike Flex 男子瑜伽训练短裤贴身且灵活自如，随你而动，让你专注训练，畅享日常舒适体验。
畅享运动自如
轻盈弹性梭织面料，让活动自由无拘。
非凡透气性
网眼布镶嵌和胯下拼接，提升通风效果和透气性，日常舒适。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 侧边口袋设计
- 面料：聚酯纤维/氨纶。拼接：聚酯纤维/氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/铁灰/黑/黑
- 款式： BV2771-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。