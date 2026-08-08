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Nike Flex 男子瑜伽短裤 - 黑/铁灰/黑/黑

Nike Flex

男子瑜珈短裤

¥449

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Nike Flex 男子瑜伽训练短裤贴身且灵活自如，随你而动，让你专注训练，畅享日常舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/黑/黑
  • 款式： BV2771-011

Nike Flex

¥449

轻盈面料，灵活自如

Nike Flex 男子瑜伽训练短裤贴身且灵活自如，随你而动，让你专注训练，畅享日常舒适体验。

畅享运动自如

轻盈弹性梭织面料，让活动自由无拘。

非凡透气性

网眼布镶嵌和胯下拼接，提升通风效果和透气性，日常舒适。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 侧边口袋设计
  • 面料：聚酯纤维/氨纶。拼接：聚酯纤维/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/铁灰/黑/黑
  • 款式： BV2771-011

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