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Nike Flex 男子跑步短裤 - 微玫瑰红/黑

Nike Flex

男子跑步短裤

¥399

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身穿 Nike Flex 男子跑步短裤在野外奔跑。匠心面料在你大步向前时，也能运动自如，其整版图案灵感来自于东京皇宫。


  • 显示颜色： 微玫瑰红/黑
  • 款式： CJ5817-699

Nike Flex

¥399

狂野奔跑

身穿 Nike Flex 男子跑步短裤在野外奔跑。匠心面料在你大步向前时，也能运动自如，其整版图案灵感来自于东京皇宫。

透气舒适，自由无拘

Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展，且不会妨碍脚下运动，助你发挥出色表现。局部穿孔设计，帮助保持空气流通，在运动时保持凉爽。

细节决定一切

印花图案灵感源自东京皇宫附近的一次跑步活动，突出该地区的自然风貌和野生动物。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 侧边和后身口袋，加上额外的音乐播放器口袋，帮助存储基本物品

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 反光元素设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：63% 锦纶/37% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 微玫瑰红/黑
  • 款式： CJ5817-699

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