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Nike Flex
男子跑步短裤
¥399
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此配色当前无货
身穿 Nike Flex 男子跑步短裤在野外奔跑。匠心面料在你大步向前时，也能运动自如，其整版图案灵感来自于东京皇宫。
- 显示颜色： 微玫瑰红/黑
- 款式： CJ5817-699
Nike Flex
¥399
狂野奔跑
身穿 Nike Flex 男子跑步短裤在野外奔跑。匠心面料在你大步向前时，也能运动自如，其整版图案灵感来自于东京皇宫。
透气舒适，自由无拘
Nike Flex 面料可随身体动作灵活伸展，且不会妨碍脚下运动，助你发挥出色表现。局部穿孔设计，帮助保持空气流通，在运动时保持凉爽。
细节决定一切
印花图案灵感源自东京皇宫附近的一次跑步活动，突出该地区的自然风貌和野生动物。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 侧边和后身口袋，加上额外的音乐播放器口袋，帮助存储基本物品
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 反光元素设计
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：63% 锦纶/37% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 微玫瑰红/黑
- 款式： CJ5817-699
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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