Nike Flex Advance BR
耐克小飞碟婴童运动鞋
¥329¥42923% 折让
便捷舒适，自在畅玩。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋采用宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需收紧固定带即可。鞋款柔韧灵活，舒适耐穿，适合小宝贝穿着。明亮配色搭配颇具玩味的游戏风格图案，激励小宝贝自在畅玩。
- 显示颜色： 白色/白色/信号蓝/白色
- 款式： DV1755-111
Nike Flex Advance BR
¥329¥42923% 折让
便捷舒适，自在畅玩
便捷舒适，自在畅玩。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋采用宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需收紧固定带即可。鞋款柔韧灵活，舒适耐穿，适合小宝贝穿着。明亮配色搭配颇具玩味的游戏风格图案，激励小宝贝自在畅玩。
方便快速穿脱
采用宽敞开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
魔术贴粘扣式固定带，帮助稳固稚嫩双足。
柔韧灵活
外底橡胶贴片柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性
- 织物与合成材质组合鞋面，让稚嫩双足倍感舒适
- 后跟添加衬垫，带来出众舒适感
- 鞋舌与后跟采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/信号蓝/白色
- 款式： DV1755-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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