第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Flex Advance BR
耐克小飞碟婴童运动鞋
28% 折让
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款灵活透气，舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。
- 显示颜色： 浅紫罗兰/冰川蓝/白色
- 款式： DC9367-500
Nike Flex Advance BR
28% 折让
非凡舒适，便捷穿脱
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款灵活透气，舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。
方便快速穿脱
采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配宽敞鞋口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造心无旁骛的穿着感受。
固定带支撑
魔术贴粘扣式固定带，帮助稳固稚嫩双足。
柔韧灵活
外底橡胶贴片，柔韧灵活，令小宝贝自如迈步。外底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性
- 织物与合成材质组合鞋面，透气性出众，令稚嫩双足保持舒适
- 后跟添加衬垫，缔造非凡舒适感
产品细节
- 显示颜色： 浅紫罗兰/冰川蓝/白色
- 款式： DC9367-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。