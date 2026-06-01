Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款灵活透气，舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。

Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款灵活透气，舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。