 

Nike Flex Advance BR

耐克小飞碟婴童运动鞋

¥319¥42925% 折让

便捷舒适，自在畅玩。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋采用宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需收紧固定带即可。鞋款柔韧灵活，舒适耐穿，适合小宝贝穿着。明亮配色搭配颇具玩味的游戏风格图案，激励小宝贝自在畅玩。


  • 显示颜色： 白色/白色/信号蓝/白色
  • 款式： DV1755-111

Nike Flex Advance BR

¥319¥42925% 折让

便捷舒适，自在畅玩

便捷舒适，自在畅玩。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋采用宽敞鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。只需收紧固定带即可。鞋款柔韧灵活，舒适耐穿，适合小宝贝穿着。明亮配色搭配颇具玩味的游戏风格图案，激励小宝贝自在畅玩。

方便快速穿脱

采用宽敞开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

魔术贴粘扣式固定带，帮助稳固稚嫩双足。

柔韧灵活

外底橡胶贴片柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。

其他细节

  • 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性
  • 织物与合成材质组合鞋面，让稚嫩双足倍感舒适
  • 后跟添加衬垫，带来出众舒适感
  • 鞋舌与后跟采用提拉设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/信号蓝/白色
  • 款式： DV1755-111

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 11

    22: 鞋内长 12

    23.5: 鞋内长 13.8

    25: 鞋内长 14.8

    26: 鞋内长 15.8

    27: 鞋内长 16.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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