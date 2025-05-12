 

Nike Flex Advance BR

耐克小飞碟幼童运动鞋

¥369¥49926% 折让

便于孩子独立穿着。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，这个动作能够帮助孩子适应真正的鞋带。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。


  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/黑/白色
  • 款式： DV9107-411

Nike Flex Advance BR

¥369¥49926% 折让

便于孩子独立穿着。Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋采用宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，这个动作能够帮助孩子适应真正的鞋带。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。

方便快速穿脱

宽敞鞋口令运动鞋便于快速穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

两片魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带步骤，培养系带技能。

柔韧灵活

外底橡胶贴片，柔韧灵活，令小宝贝自如迈步。外底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。

其他细节

  • 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
  • 织物与合成材质组合鞋面，让稚嫩双足舒适非凡
  • 后跟添加衬垫，打造出色舒适感
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
  • 日常鞋款设计，助力畅玩

产品细节

  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/黑/白色
  • 款式： DV9107-411

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.5

    29.5: 鞋内长 19.4

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21

    33.5: 鞋内长 22.1

    35: 鞋内长 22.9

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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