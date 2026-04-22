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Nike Flex Advance BR
耐克小飞碟幼童运动鞋
10% 折让
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋是小宝贝的理想选择。透气网眼鞋面，便于穿脱；双魔术贴粘扣固定带，给小宝贝带来稳固贴合感。匠心外底搭配足底柔韧泡棉，塑就舒适体验。
- 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/草皮橙
- 款式： IV2858-181
Nike Flex Advance BR
10% 折让
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟幼童运动鞋是小宝贝的理想选择。透气网眼鞋面，便于穿脱；双魔术贴粘扣固定带，给小宝贝带来稳固贴合感。匠心外底搭配足底柔韧泡棉，塑就舒适体验。
其他细节
- 魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
- 外底弯曲凹槽缔造出众柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验
产品细节
- 网眼鞋面
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 帆白/白色/冰川蓝/草皮橙
- 款式： IV2858-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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