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Nike Flex Advance SE (PS)
幼童易穿脱运动童鞋
¥499
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此配色当前无货
让小宝贝穿上 Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。FlyEase 技术塑就加大开口设计，让稚嫩双足轻松穿入。只需稳固好固定带即可。该鞋款舒适耐穿，且格外柔韧灵活。让小宝贝穿上这款鞋履，并在外出玩耍时把自己想象成他们钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？
- 显示颜色： 白金色/缬草蓝/冰川蓝/金属银
- 款式： DQ6476-001
Nike Flex Advance SE (PS)
¥499
让小宝贝穿上 Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。FlyEase 技术塑就加大开口设计，让稚嫩双足轻松穿入。只需稳固好固定带即可。该鞋款舒适耐穿，且格外柔韧灵活。让小宝贝穿上这款鞋履，并在外出玩耍时把自己想象成他们钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？
动物风范
该版本的设计灵感源自孩子们玩耍时天马行空的想象力。动物爪印花图案醒目出众，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。
方便快速穿脱
采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配加大开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带动作，培养系带技能。
柔韧灵活
泡绵鞋底搭配橡胶细节，柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为孩子增强易磨损部位的耐穿性
- 织物材料弹性十足，让稚嫩双足倍感舒适
- 后跟添加衬垫，提升舒适感
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，帮助小宝贝轻松穿脱鞋款
产品细节
- 显示颜色： 白金色/缬草蓝/冰川蓝/金属银
- 款式： DQ6476-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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