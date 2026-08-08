Nike Flex Advance SE (PS)

¥499

让小宝贝穿上 Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。FlyEase 技术塑就加大开口设计，让稚嫩双足轻松穿入。只需稳固好固定带即可。该鞋款舒适耐穿，且格外柔韧灵活。让小宝贝穿上这款鞋履，并在外出玩耍时把自己想象成他们钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？

动物风范

该版本的设计灵感源自孩子们玩耍时天马行空的想象力。动物爪印花图案醒目出众，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。

方便快速穿脱

采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配加大开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带动作，培养系带技能。

柔韧灵活

泡绵鞋底搭配橡胶细节，柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。