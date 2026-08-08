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Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋 - 白金色/缬草蓝/冰川蓝/金属银

Nike Flex Advance SE (PS)

幼童易穿脱运动童鞋

¥499

售罄：

此配色当前无货

让小宝贝穿上 Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。FlyEase 技术塑就加大开口设计，让稚嫩双足轻松穿入。只需稳固好固定带即可。该鞋款舒适耐穿，且格外柔韧灵活。让小宝贝穿上这款鞋履，并在外出玩耍时把自己想象成他们钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？


  • 显示颜色： 白金色/缬草蓝/冰川蓝/金属银
  • 款式： DQ6476-001

Nike Flex Advance SE (PS)

¥499

让小宝贝穿上 Nike Flex Advance SE (PS) 幼童易穿脱运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。FlyEase 技术塑就加大开口设计，让稚嫩双足轻松穿入。只需稳固好固定带即可。该鞋款舒适耐穿，且格外柔韧灵活。让小宝贝穿上这款鞋履，并在外出玩耍时把自己想象成他们钟爱的小动物吧。该鞋款带有哪种动物的影子呢？

动物风范

该版本的设计灵感源自孩子们玩耍时天马行空的想象力。动物爪印花图案醒目出众，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。

方便快速穿脱

采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配加大开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带动作，培养系带技能。

柔韧灵活

泡绵鞋底搭配橡胶细节，柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。

其他细节

  • 鞋头采用加固设计，为孩子增强易磨损部位的耐穿性
  • 织物材料弹性十足，让稚嫩双足倍感舒适
  • 后跟添加衬垫，提升舒适感
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计，帮助小宝贝轻松穿脱鞋款

产品细节

  • 显示颜色： 白金色/缬草蓝/冰川蓝/金属银
  • 款式： DQ6476-001

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