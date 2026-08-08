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Nike Flex Advance SE (PS)
幼童运动童鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
前卫潮流运动鞋强势归来！Nike Flex Advance SE (PS) 幼童运动童鞋潮趣满满,，穿着方便。加宽鞋口设计，让小宝贝轻松穿入鞋子，再将固定带十字交叉，即可快速穿妥，该设计还能够帮助孩子适应真正的鞋带。灵感源自 70 年代的图案和配色，塑就酷炫十足的潮流风范，你能感受到吗？
- 显示颜色： 深藏青/帝王蓝/橙色/白色
- 款式： DC5562-400
Nike Flex Advance SE (PS)
¥499
70 年代风范，轻松穿脱
前卫潮流运动鞋强势归来！Nike Flex Advance SE (PS) 幼童运动童鞋潮趣满满,，穿着方便。加宽鞋口设计，让小宝贝轻松穿入鞋子，再将固定带十字交叉，即可快速穿妥，该设计还能够帮助孩子适应真正的鞋带。灵感源自 70 年代的图案和配色，塑就酷炫十足的潮流风范，你能感受到吗？
献上敬意
此特别版鞋款旨在向 70 年代与 Nike 的发展史致敬。配色与图案从当时汽车贴纸中汲取灵感，让人回想起 Nike 早期通过巴士行李箱销售运动鞋的过往。
方便快速穿脱
采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位鞋口加宽，令运动鞋易于快速穿脱。
固定带支撑
双重魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿系鞋带的动作，培养孩子的运动能力，从而让他们准备好适应真正的鞋带。
柔韧灵活
橡胶和泡绵鞋底柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为孩子增强易磨损部位的耐穿性
- 织物材料弹性十足，让稚嫩双足备感舒适
- 后跟添加额外衬垫，提升舒适感
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款易于穿脱
- 日常鞋款设计，助力畅玩
产品细节
- 显示颜色： 深藏青/帝王蓝/橙色/白色
- 款式： DC5562-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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