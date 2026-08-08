Nike Flex Advance SE (PS)

¥499

70 年代风范，轻松穿脱

前卫潮流运动鞋强势归来！Nike Flex Advance SE (PS) 幼童运动童鞋潮趣满满,，穿着方便。加宽鞋口设计，让小宝贝轻松穿入鞋子，再将固定带十字交叉，即可快速穿妥，该设计还能够帮助孩子适应真正的鞋带。灵感源自 70 年代的图案和配色，塑就酷炫十足的潮流风范，你能感受到吗？

献上敬意

此特别版鞋款旨在向 70 年代与 Nike 的发展史致敬。配色与图案从当时汽车贴纸中汲取灵感，让人回想起 Nike 早期通过巴士行李箱销售运动鞋的过往。

方便快速穿脱

采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位鞋口加宽，令运动鞋易于快速穿脱。

固定带支撑

双重魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿系鞋带的动作，培养孩子的运动能力，从而让他们准备好适应真正的鞋带。

柔韧灵活

橡胶和泡绵鞋底柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。