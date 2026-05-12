第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Flex Classic
Mixed-Width 头带（3 条）
16% 折让
Nike Flex Classic Mixed-Width 头带（3 条）有助整束头发，助你专注训练。不同宽度提供多种穿戴选择，结合弹性设计，柔和贴合头发。
- 显示颜色： 铁紫/余烬红/金属银
- 款式： IQ6028-508
Nike Flex Classic
16% 折让
Nike Flex Classic Mixed-Width 头带（3 条）有助整束头发，助你专注训练。不同宽度提供多种穿戴选择，结合弹性设计，柔和贴合头发。
产品细节
- 材质：聚酯纤维/硅胶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 铁紫/余烬红/金属银
- 款式： IQ6028-508
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。