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Nike Flex Control TR3
男子训练鞋
¥499
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此配色当前无货
Nike Flex Control TR3 男子训练鞋强调轻盈舒适感与稳定性，专为富有爆发力的训练而匠心打造。其轻盈灵活的鞋面搭配中足鞋鞍，打造可随心调整的稳定性，同时外底采用深切弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验。
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/黑
- 款式： AJ5911-001
Nike Flex Control TR3
¥499
出众稳定，灵动自如
Nike Flex Control TR3 男子训练鞋强调轻盈舒适感与稳定性，专为富有爆发力的训练而匠心打造。其轻盈灵活的鞋面搭配中足鞋鞍，打造可随心调整的稳定性，同时外底采用深切弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验。
其他细节
- 轻盈简约材质，提升耐穿性
- 中足鞋鞍，可调节贴合效果和稳定性
- 深切弯曲凹槽，让双足律动自如
- 内衬搭配柔软鞋舌，打造便于穿脱的舒适体验
- 外置后跟固定带，塑就出众灵活性
- 它能够提供侧向运动稳定性，同时仍兼顾脚踝灵活性
- 外底橡胶细节搭配纹理抓地纹路，打造出众抓地表现
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/黑
- 款式： AJ5911-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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