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Nike Flex Control TR3 男子训练鞋 - 黑/白色/煤黑/黑

Nike Flex Control TR3

男子训练鞋

¥499

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此配色当前无货

Nike Flex Control TR3 男子训练鞋强调轻盈舒适感与稳定性，专为富有爆发力的训练而匠心打造。其轻盈灵活的鞋面搭配中足鞋鞍，打造可随心调整的稳定性，同时外底采用深切弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验。


  • 显示颜色： 黑/白色/煤黑/黑
  • 款式： AJ5911-001

Nike Flex Control TR3

¥499

出众稳定，灵动自如

Nike Flex Control TR3 男子训练鞋强调轻盈舒适感与稳定性，专为富有爆发力的训练而匠心打造。其轻盈灵活的鞋面搭配中足鞋鞍，打造可随心调整的稳定性，同时外底采用深切弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验。

其他细节

  • 轻盈简约材质，提升耐穿性
  • 中足鞋鞍，可调节贴合效果和稳定性
  • 深切弯曲凹槽，让双足律动自如
  • 内衬搭配柔软鞋舌，打造便于穿脱的舒适体验
  • 外置后跟固定带，塑就出众灵活性
  • 它能够提供侧向运动稳定性，同时仍兼顾脚踝灵活性
  • 外底橡胶细节搭配纹理抓地纹路，打造出众抓地表现

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/煤黑/黑
  • 款式： AJ5911-001

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