Nike Flex Control TR3 男子训练鞋强调轻盈舒适感与稳定性，专为富有爆发力的训练而匠心打造。其轻盈灵活的鞋面搭配中足鞋鞍，打造可随心调整的稳定性，同时外底采用深切弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验。

Nike Flex Control TR3 男子训练鞋强调轻盈舒适感与稳定性，专为富有爆发力的训练而匠心打造。其轻盈灵活的鞋面搭配中足鞋鞍，打造可随心调整的稳定性，同时外底采用深切弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验。

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