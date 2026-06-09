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Nike Flex
Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣
¥249
Nike Flex Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣实穿百搭，采用顺滑面料，可导湿速干，助你保持干爽舒适，在训练中充满活力。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IF2138-100
Nike Flex
¥249
Nike Flex Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣实穿百搭，采用顺滑面料，可导湿速干，助你保持干爽舒适，在训练中充满活力。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IF2138-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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