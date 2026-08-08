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Nike Flex Essential TR
女子训练鞋
42% 折让
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此配色当前无货
Nike Flex Essential TR 女子训练鞋采用轻盈透气鞋面，搭配富有支撑性的厚底设计，缔造多方位柔韧灵活性和强劲抓地力。无论是低强度训练还是日常穿着，该款训练鞋皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 微玫瑰红/元素玫瑰红/光辉荧光黄/金属银
- 款式： 924344-600
Nike Flex Essential TR
42% 折让
基础单品，性能之选
Nike Flex Essential TR 女子训练鞋采用轻盈透气鞋面，搭配富有支撑性的厚底设计，缔造多方位柔韧灵活性和强劲抓地力。无论是低强度训练还是日常穿着，该款训练鞋皆可轻松驾驭。
其他细节
- 匠心排布的网眼布设计，帮助双足保持凉爽
- 泡棉鞋底，打造轻盈缓震性能和出众耐穿性
- 后跟、鞋眼和前足搭配覆面，经久耐穿且结构出众
- 鞋底融入出众纹路，铸就多方位抓地力
- 鞋底弯曲凹槽设计，塑就可随足部自然弯曲的出众穿着感受
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟和前足部位添加橡胶纹路
- 显示颜色： 微玫瑰红/元素玫瑰红/光辉荧光黄/金属银
- 款式： 924344-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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