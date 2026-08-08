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Nike Flex Essential TR 女子训练鞋 - 微玫瑰红/元素玫瑰红/光辉荧光黄/金属银

Nike Flex Essential TR

女子训练鞋

42% 折让

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此配色当前无货

Nike Flex Essential TR 女子训练鞋采用轻盈透气鞋面，搭配富有支撑性的厚底设计，缔造多方位柔韧灵活性和强劲抓地力。无论是低强度训练还是日常穿着，该款训练鞋皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 微玫瑰红/元素玫瑰红/光辉荧光黄/金属银
  • 款式： 924344-600

Nike Flex Essential TR

42% 折让

基础单品，性能之选

Nike Flex Essential TR 女子训练鞋采用轻盈透气鞋面，搭配富有支撑性的厚底设计，缔造多方位柔韧灵活性和强劲抓地力。无论是低强度训练还是日常穿着，该款训练鞋皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 匠心排布的网眼布设计，帮助双足保持凉爽
  • 泡棉鞋底，打造轻盈缓震性能和出众耐穿性
  • 后跟、鞋眼和前足搭配覆面，经久耐穿且结构出众
  • 鞋底融入出众纹路，铸就多方位抓地力
  • 鞋底弯曲凹槽设计，塑就可随足部自然弯曲的出众穿着感受

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟和前足部位添加橡胶纹路
  • 显示颜色： 微玫瑰红/元素玫瑰红/光辉荧光黄/金属银
  • 款式： 924344-600

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