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Nike Flex Experience RN 8 女子跑步鞋 - 白色/白金色/狼灰/白色

Nike Flex Experience RN 8

女子跑步鞋

50% 折让

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Nike Flex Experience RN 8 具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就韵律感步伐。柔软织物包覆双足，外底凹槽设计柔韧灵活，助力畅跑。


  • 显示颜色： 白色/白金色/狼灰/白色
  • 款式： AJ5908-101

Nike Flex Experience RN 8

50% 折让

灵活舒适

Nike Flex Experience RN 8 具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就韵律感步伐。柔软织物包覆双足，外底凹槽设计柔韧灵活，助力畅跑。

其他细节

  • 六边形弯曲凹槽结合六个弯曲点设计，为双足带来多方位自如运动体验
  • 织物和合成材质组合鞋面贴合双足，打造舒适脚感
  • 后跟搭配匠心设计，塑就动态贴合感
  • 鞋带和鞋头搭配无缝覆面，增强耐穿性
  • 中底提供弹力迈步体验，经久耐穿，兼具外底功能。
  • 减少橡胶的运用，减轻鞋身整体重量
  • 符合人体构造的圆形后跟巧妙贴合地面，缔造自然灵动的运动体验

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白金色/狼灰/白色
  • 款式： AJ5908-101

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