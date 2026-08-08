第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Flex Experience RN 8
女子跑步鞋
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Flex Experience RN 8 具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就韵律感步伐。柔软织物包覆双足，外底凹槽设计柔韧灵活，助力畅跑。
- 显示颜色： 白色/白金色/狼灰/白色
- 款式： AJ5908-101
Nike Flex Experience RN 8
50% 折让
灵活舒适
Nike Flex Experience RN 8 具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就韵律感步伐。柔软织物包覆双足，外底凹槽设计柔韧灵活，助力畅跑。
其他细节
- 六边形弯曲凹槽结合六个弯曲点设计，为双足带来多方位自如运动体验
- 织物和合成材质组合鞋面贴合双足，打造舒适脚感
- 后跟搭配匠心设计，塑就动态贴合感
- 鞋带和鞋头搭配无缝覆面，增强耐穿性
- 中底提供弹力迈步体验，经久耐穿，兼具外底功能。
- 减少橡胶的运用，减轻鞋身整体重量
- 符合人体构造的圆形后跟巧妙贴合地面，缔造自然灵动的运动体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/白金色/狼灰/白色
- 款式： AJ5908-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。