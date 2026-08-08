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Nike Flex Experience RN 8
男子跑步鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Flex Experience RN 8 男子跑步鞋具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就舒适步伐。匠心材料包覆双足，外底凹槽设计塑就灵动迈步体验，助力畅跑。
- 显示颜色： 黑/大学红/白色/黑
- 款式： AJ5900-001
Nike Flex Experience RN 8
¥499
灵活舒适
Nike Flex Experience RN 8 男子跑步鞋具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就舒适步伐。匠心材料包覆双足，外底凹槽设计塑就灵动迈步体验，助力畅跑。
其他细节
- 外底融入弯曲凹槽设计，塑就自然灵活的运动体验
- 织物与合成材质组合材料贴合双足，打造舒适脚感
- 后跟搭配柔软材料，塑就动态贴合感
- 鞋眼搭配无缝覆面，增强耐穿性
- 注入式一体成型中底提供弹力迈步体验，经久耐穿，且兼具外底功能
- 减少橡胶的运用，减轻鞋身整体重量
- 六边形弯曲凹槽拥有 6 个不同的弯曲点设计，助力无拘畅跑
- 纹理外底，打造出众抓地力和耐穿性
- 后跟巧妙贴合地面，缔造自然灵动的运动体验
产品细节
- 显示颜色： 黑/大学红/白色/黑
- 款式： AJ5900-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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