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Nike Flex Experience RN 8 男子跑步鞋 - 黑/大学红/白色/黑

Nike Flex Experience RN 8

男子跑步鞋

¥499

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Nike Flex Experience RN 8 男子跑步鞋具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就舒适步伐。匠心材料包覆双足，外底凹槽设计塑就灵动迈步体验，助力畅跑。


  • 显示颜色： 黑/大学红/白色/黑
  • 款式： AJ5900-001

Nike Flex Experience RN 8

¥499

灵活舒适

Nike Flex Experience RN 8 男子跑步鞋具备轻盈舒适脚感，妥善贴合双足，塑就舒适步伐。匠心材料包覆双足，外底凹槽设计塑就灵动迈步体验，助力畅跑。

其他细节

  • 外底融入弯曲凹槽设计，塑就自然灵活的运动体验
  • 织物与合成材质组合材料贴合双足，打造舒适脚感
  • 后跟搭配柔软材料，塑就动态贴合感
  • 鞋眼搭配无缝覆面，增强耐穿性
  • 注入式一体成型中底提供弹力迈步体验，经久耐穿，且兼具外底功能
  • 减少橡胶的运用，减轻鞋身整体重量
  • 六边形弯曲凹槽拥有 6 个不同的弯曲点设计，助力无拘畅跑
  • 纹理外底，打造出众抓地力和耐穿性
  • 后跟巧妙贴合地面，缔造自然灵动的运动体验

产品细节

  • 显示颜色： 黑/大学红/白色/黑
  • 款式： AJ5900-001

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